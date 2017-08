Schönheitsideale bei Männern: Was sieht gut aus?

Er sitzt auf einer Bank im Park und klappt gerade seinen Laptop auf. Dafür, dass Johannes an seiner Masterarbeit schreibt und zeitgleich für die Grünen bei der Bundestagswahl kandidiert, sieht er ziemlich relaxed aus. In der Politik beschäftigen ihn vor allem der Frieden und der Umweltschutz. Mit dem Thema „Körper“ überraschen wir ihn.

I

ch mag das Gefühl, wenn sich der Körper nicht so schwer und träge anfühlt. Dass er sich so anfühlt, als ob er jederzeit lossprinten könnte und irgendwie nicht an der Stelle kleben bleibt. Platt gesagt: ein Gefühl von Fitness, auch Kraft. Das ist angenehm.

Ein gutes Körpergefühl hat für mich also viel mehr damit zu tun, dass ich mich gut fühle, als dass ich mich nach Idealbildern orientiere oder danach, was andere Menschen von mir denken könnten. Unbewusst vergleiche ich mich vielleicht schon mit meinem persönlichen Bekanntenkreis, aber mir ist das wirklich nicht so wichtig.

An Männern finde ich eine gute, einigermaßen muskulöse Figur attraktiv - aber die sollte auch nicht zu übertrieben sein.

Extreme Bodybuilder Muskulaturen finde ich einfach nur noch peinlich.

Andererseits ist es natürlich schon gutaussehend, wenn Menschen sportlich sind und nicht den ganzen Tag auf der Coach herumliegen.

In meinem Alltag versuche ich, mich gesund zu ernähren, Zucker zu vermeiden, nach Möglichkeit viel Gemüse zu essen und selbst zu kochen. Außerdem gehe ich etwa zweimal die Woche ins Fitnessstudio, laufe ab und zu und fahre fast täglich Fahrrad.