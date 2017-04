Liebe Deutschen: Eure Nacktheit irritiert mich

Meine Wurzeln liegen in Vietnam, in Deutschland bin ich geboren und aufgewachsen. Im Alltag finde ich mich gut zurecht. Ich lache bei Witzen an der richtigen Stelle, weiß, welche Romane man zumindest vom Hörensagen kennen sollte und was die akzeptable Zeit ist, die man zu spät kommen darf (bei Freunden zehn, bei Fremden minus zehn Minuten).



Aber manche Aspekte sind mir so fremd wie die Rentierzucht in Lappland. Die öffentliche Nacktheit beim Saunieren und auch in den Parks und an den Stränden ist so eine Sache.