Ethiktest für Grundschüler wertet als falsch, dass Mädchen mutig sein können

Was ist typisch für einen Jungen? Fußball spielen? Mutig sein? Sich mit Lego und Autos auskennen? Und wenn das so ist, was ist dann typisch für Mädchen? Mit Puppen spielen? Sich schminken? Zöpfe?

Diese Fragen wurden in einem Ethik-Test in einer Grundschule in Sachsen-Anhalt gestellt. Und Kinder, die sie nicht stereotyp beantworteten, bekamen Punktabzug. Das legt ein Foto nahe, dass sich derzeit auf Facebook teilt.