Ja. In Deutschland kommt zum Ramadan nicht die entsprechende Atmosphäre auf. Das ist verständlich, es ist ein christlich geprägtes Land . An Weihnachten und Ostern – zwei Feste, die Muslime nicht feiern – herrscht überall festliche Stimmung. Im Dezember ist ganz Deutschland weihnachtlich geschmückt. Aber wenn Ramadan ist, dann spürt man das hier nicht .

Seit diesem Jahr gibt es den Kalender sogar bei Kaufland.

Genau. Bisher konnte man ihn über unseren Onlineshop oder in kleineren türkischen oder arabischen Läden kaufen. Die Nachfrage war von Anfang an da und ist immer größer geworden, vor allem seit wir über Social Media so aktiv sind. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er in den Einzelhandel kommt.

Ihr produziert in Europa und liefert weltweit. Gibt es den Kalender in verschiedenen Sprachen?

Wir drucken individuelle Kalender, ja. Dafür brauchen wir nur ein bisschen Vorlauf. Derzeit liefern wir etwa in die Schweiz, Österreich, in die Türkei, nach Belgien und in die Niederlande. Manchmal bestellen Einzelkunden, oft haben wir auch Großabnehmer, wie etwa Moscheen, Vereine, Kulturhäuser oder Kitas.

Wie haben die Menschen auf den Kalender reagiert?

Wir haben sehr gutes Feedback bekommen, sowohl von Muslimen als auch von Nicht-Muslimen. Ein AfD-Politiker hat versucht – und ich sage bewusst "versucht" – zu hetzen. Dafür hat er aber viel Kritik geerntet.

Ich würde ihn gerne einladen und ihm zeigen, wie wir das Fasten brechen. Ich bin mir sicher, wenn er mit uns am gedeckten Tisch sitzt, dann überdenkt er seine Vorurteile.