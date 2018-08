Wenn ich mitbekomme, dass auf der Arbeit jemand über mich redet, ist die Woche gelaufen. Als eine Freundin neulich eine lang ersehnte Verabredung absagte, war ich tagelang traurig. Als mein bester Freund erfuhr, dass er Vater wird, war ich nur enttäuscht: Jetzt werden wir wohl bald weniger miteinander zu tun haben.

In all diesen Situationen habe ich Magenkrämpfe – und die sind manchmal so stark, dass ich sie noch spüre, wenn das eigentliche Problem schon längst behoben ist.

Ich habe also mehrere Baustellen: Ich bin ständig traurig und lasse vieles zu nah ran. Aber vor allem reagiert mein Körper darauf offenbar mit Bauchweh. Kann ich ihm das abtrainieren?