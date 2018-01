"Die Vagina ist kein Spielzeug für Männer": Was Prostitution anrichten kann

Depression, Essstörungen, Drogensucht: Für Ingeborg Kraus ist das Alltag. Die Psychotherapeutin behandelt in ihrer Praxis vor allem jene Frauen, die als Prostituierte arbeiten und darunter leiden. Kraus ist eine klare Gegnerin der Sexarbeit und fordert ein Sexkaufverbot in Deutschland. Wir haben mit ihr über mögliche Folgen der Prostitution gesprochen:

Ich habe auch Frauen in therapeutischer Behandlung gehabt, die sagten, sie täten es liebend gerne. Sie sind aber nur eine minimale Spitze des Eisbergs. Aber auch sie blenden aus, was mit ihnen wirklich dort passiert. Sie haben gelernt abzuschalten , weil schwere Dinge in ihrem Leben passiert sind, und sie diese nicht aufgearbeitet haben. Sie meinen, sie prostituieren sich freiwillig – dabei verleugnen sie sich selbst.

Sie meinen also: Frauen die ihren Körper "freiwillig" für Geld verkaufen, laufen vor ihren eigenen Problemen davon?

Ja. Viele Frauen haben mir zu Beginn der Therapie gesagt: "Dieser Beruf ist kein Problem, was will man mir da wegnehmen?" Nach einer Weile tauchen aber tiefe Verletzungen in den Biografien auf, erst später wird den Frauen klar, was sie mit sich haben machen lassen.

Viele Menschen gehen ungern zur Arbeit – sie tun oft Dinge nur deswegen, weil sie Geld dafür bekommen. Ein Koch zum Beispiel arbeitet auch unter körperlich harten Bedingungen für das Wohlergehen anderer Menschen.

In der Prostitution geht es nicht um das Wohlergehen anderer Menschen, es dreht sich alles nur um den Mann.