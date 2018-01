Drei Freier erzählen, warum sie zu Prostituierten gehen

Tausende Frauen in Deutschland verkaufen ihren Körper, manche nehmen 700 Euro für zwei Stunden, andere 38,50 Euro für 30 Minuten. In dieser Zeit erfüllen sie die Wünsche ihrer Kunden, manche Frauen tun das gern und freiwillig (bento), andere, weil jemand sie zwingt. Weil sie abhängig sind von Drogen oder einem Mann (bento). Weil sie sich nicht anders zu helfen wissen. Im vergangenen Jahr ist in Deutschland ein neues Gesetz in Kraft getreten, das Prostituierte besser schützen soll. Damals haben Politiker, Wissenschaftler, Sozialarbeiter, Psychologen, Aktivisten viel darüber diskutiert. Eine Frage war unter anderem, ob man Sexarbeit nicht lieber ganz verbieten sollte, so wie in Schweden. Fast immer geht es dabei um die Situation der Prostituierten. Aber was wissen wir eigentlich über die Männer, die die Frauen aufsuchen? Ohne Freier gäbe es schließlich keinen Markt. Warum gehen Männer zu Prostitutierten? Wie erleben sie ihren Besuch im Bordell? Wie beeinflusst das ihr Sexleben – und ihre Beziehung? Wie gehen sie damit um, dass Frauen zur Sexarbeit gezwungen werden? Drei Feier geben Antworten.

Das macht definitiv Laune.

Der Stammkunde Sascha*, 27, macht gerade seinen Master und ist Single. Wie oft: ein- bis zweimal im Monat Wo: Über Internetseiten und dann in den Wohnungen der Frauen.

Kosten: 150 Euro pro Treffen Das erste Mal war ich mit 17 bei einer Prostituierten. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Da ist der Gang durch die Herbertstraße und durch Laufhäuser ganz normal. Das gehört zum Feiern dazu. Irgendwann habe ich mich getraut. Das war noch richtig dreckig. Es ist nicht gerade schön, wenn dir auf dem Weg zu einer Nummer alte Säcke auf der Treppe begegnen. Ich bin schnell im Internet gelandet. Da kannst du dir die Mädchen mit Fotos und Steckbrief entspannt zu Hause angucken und anrufen. Ich weiß dann, was die anbieten, treffe mich mit denen und schon geht die Post ab. Da bekomme ich alles, was ich will. Blasen, Analsex, Prostatamassage, besser geht es nicht. Das ist Perfektion in jeder Hinsicht. Da kommen die Frauen, die sonst so kennenlerne, nicht ran.

Dass die Frauen nicht freiwillig mit mir schlafen, blende ich aus. Auf dem Kiez war viel Show dabei. Aber über die Internetseite bin ich bei Frauen gelandet, die auch Bock darauf haben. Zumindest spielen sie ihre Rolle sehr gut. Ist aber eigentlich egal. Ich zahle dafür, muss nicht um den heißen Brei herumreden und bekomme was ich will. Danach sitze ich in der U-Bahn, schaue mir die gestressten Hampelmänner um mich herum an und lache mich fast tot. Es geht mir nach so einer Session einfach gut. Klar, manchmal kommen Gewissensbisse und ich frage mich, was ich da eigentlich mache. Aber mit den Jahren bin ich da definitiv abgestumpft und gehe nur zu Treffen, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie auch etwas davon hat.

“Dass die Frauen nicht freiwillig mit mir schlafen, blende ich aus.“ (Bild: Getty Images)

Manchmal bekomme ich die Auswirkungen meiner Exzesse schon zu spüren. Wenn ich mit Frauen schlafe, die ich einfach so kennengelernt habe, bin ich schnell genervt. Ich will schon direkt in die Vollen gehen. Ich weiß einfach, wie ich es brauche. Nur können die Mädels das oft nicht liefern. Bei One-Night-Stands bekomme ich selten heftigen Analsex. Bis ich die Frauen soweit habe, dauert das eine ganze Weile. Bei Prostituierten kann ich dagegen direkt zur Sache kommen. Das macht definitiv Laune.

Mir ist es einfach lieber, wenn der Sex sehr zwanglos abläuft.