Drei Fragen an Hartmut Niehues, Priesterausbilder

Hartmut Niehues bildet die Priesterkandidaten im Bistum Münster aus. Er ist der Vorsitzende der Deutschen Regentenkonferenz, in der die Priesterausbilder der katholischen Kirche in Deutschland zusammenarbeiten.

Herr Niehues, was sind die Gründe für den heutigen Priestermangel?

Nicht nur die Zahl der Priester, auch die der Katholiken insgesamt ist rückläufig. Und unter den Katholiken selbst nehmen immer weniger aktiv am Gemeindeleben teil. Da ist es naheliegend, dass es auch weniger Leute gibt, die Priester werden wollen.

Was den Zölibat, also die Ehelosigkeit der Priester, damit zu tun hat, das wird schon seit Jahrzehnten diskutiert. Das ist eine wichtige Frage, aber wir sollten nicht meinen, dass die Lösung darin liegt, das abzuschaffen. In der evangelischen Kirche gibt es verheiratete Pfarrer und Pfarrerinnen, und auch dort gibt es Nachwuchsprobleme. Die Berufungskrise ist also eigentlich eine Glaubenskrise.

Was meinen Sie mit Glaubenskrise?

Wer rechnet heute noch damit, dass Gott in seinem Leben vorkommt? Dass ich ihm etwa in den Sakramenten begegnen kann? Bei vielen Menschen erntet man damit eher Achselzucken oder fragende Gesichter. Das ist nicht nur bei den jungen Leuten so, sondern zieht sich durch alle Generationen.

Was kann also getan werden, um diesen Trend umzukehren?

Als Kirche sollten wir demütig und bescheiden sein. Durch die Missbrauchs- und Finanzskandale haben wir sehr an Glaubwürdigkeit verloren. Diese Glaubwürdigkeit wollen wir zurückgewinnen. Und dann gibt es eigentlich nichts Spannenderes, als in diesen Zeiten des Umbruchs Priester zu werden.