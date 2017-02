​Warum Pornos in die Schule gehören

Ja, das gehört zur Pubertät dazu. Und trotzdem: Jugendliche brauchen in dieser Zeit mehr Hilfe und Unterstützung, Antworten auf ihre Zweifel zu finden. In der Werbung, in Serien und Filmen werden Frauen immer noch oft als möglichst perfekt aussehende Objekte dargestellt; deswegen sollten Kinder und Jugendliche in der Schule zeitgemäß aufgeklärt werden – über Feminismus, Geschlechtergleichheit und auch die Darstellung von Geschlechtern in Pornographie. Denn ja, Jugendliche gucken Pornos. Ihnen fällt es heute leichter, einfach auf den "Bist du 18?"-Button auf Pornoseiten im Internet zu drücken, als sich die Zähne zu putzen.

"Two girls one cup", das war mein erster Porno. In der Schule hatten alle darüber gesprochen, irgendwann setzte ich mich auch an den Computer, googelte und guckte. In dem Porno koten zwei Frauen erst in ein Glas, essen ihren eigenen Kot dann auf, machen rum und kotzen sich anschließend gegenseitig in den Mund.

Ist das Sex? Ich hatte keine Ahnung. In der Schule lernte ich lediglich, "wo die Kinder eigentlich herkommen". "Sexualkundeunterricht" nennt sich das, obwohl Schüler über Sexualität quasi nichts erfahren.

Wo kommen sie dem Thema näher? Im Internet. Wer dort aber nicht explizit nach feministischer Pornographie sucht, der wird automatisch konfrontiert mit dem Bild einer unterdrückten und untergeordneten Frau. Die im Porno-Mainstream dargestellten sexuellen Praktiken können so auch einen enormen Druck auf junge Menschen ausüben. Manche Mädchen glauben dann zum Beispiel, dass man von "deep throat" bis Analverkehr zu allem bereit sein sollte.

