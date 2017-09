Hier erzählen Frauen, wie sich ihr Leben durch die Pille verändert hat

Mittlerweile weiß man jedoch: Das Hormonpräparat birgt auch Nebenwirkungen . Angefangen bei Stimmungsschwankungen und der Verminderung der Libido bis hin zur tödlichen Thrombose , einer Gefäßerkrankung, bei der sich in den Gefäßen kleine Blutgerinnsel bilden, die zur Lunge wandern können.

Das Ergebnis: Mehr als jede zweite der befragten Frauen (53 Prozent) nimmt die Pille. Nicht mehr nur zur Verhütung, sondern auch für eine bessere Haut , ein Wachstum der Brüste oder in der Hoffnung auf eine schlankere Taille .

Doch wie erleben die Frauen sich selbst während der Einnahme? Wie macht sich der Eingriff in den Hormonhaushalt in ihrem Alltag bemerkbar? Wir haben drei Frauen gefragt.

Lucia, 25, studiert Deutsch und Englisch auf Lehramt in Berlin

Das Leben damit war dann aber sehr ernüchternd . Meine Regelschmerzen waren zwar weg, doch dafür spielten meine Launen verrückt. Ich war emotional super aufgewühlt, brach oft ohne ersichtlichen Grund in Tränen aus, konnte meine Gefühle nicht mehr kontrollieren.

Als ich meiner Frauenärztin davon erzählte, verschrieb sie mir ein anderes Präparat. Geändert hat sich dadurch allerdings nichts: Meine Regelschmerzen waren zwar weiterhin weg, ich selbst blieb jedoch ein emotionales Wrack. Als mein Freund und ich uns trennten – mit der Pille hatte das aber nichts zu tun! – ging meine Stimmung so richtig in den Keller. Ich beschloss die Pille abzusetzen . Und tatsächlich: Bereits nach wenigen Wochen ging es mir besser.

Caroline, 29, arbeitet als Sozialpädagogin in Hamburg

"Ich habe mit 14 Jahren angefangen, die Pille zu nehmen. Nicht zur Verhütung, sondern wegen meiner Haut. Mit Beginn der Pubertät hatte ich starke Akne bekommen und egal, was ich machte, sie ging einfach nicht weg. Meine ältere Schwester meinte dann, dass die Pille dagegen helfen könnte.

Mit 27, also nach gut 13 Jahren, setzte ich die Pille das erste Mal ab. Nicht wegen Nebenwirkungen, ich vertrug die Pille sehr gut. Doch ich wollte wissen, ob ich sie für meine Haut überhaupt noch brauchte. Leider waren die Pickel innerhalb kürzester Zeit wieder da . Also ließ ich mir die Pille wieder verschreiben.

Linda, 25, studiert Kulturwissenschaften in Frankfurt an der Oder

"Ich war 16, hatte meinen ersten festen Freund und wollte ein sicheres Verhütungsmittel. Also griff ich zur Pille.



Doch während der gesamten Beziehung dachte ich häufig darüber nach, sie abzusetzen. Ich fühlte mich – auch, wenn das komisch klingt – wie in Watte gepackt. Ich nahm die Welt um mich herum anders wahr, alles war irgendwie monoton, ich selbst oft traurig.



Letztendlich überwog für mich jedoch das Argument der sicheren Verhütung, also schluckte ich die Pille fleißig weiter.