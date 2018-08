Benjamin*, 27

Ich habe relativ früh damit angefangen, den Orgasmus vorzutäuschen, kurz nach meinem ersten Mal. Damals war ich 18. Mich hat einfach interessiert, ob ich das auch kann. Erst habe ich mich schlecht gefühlt, am Ende war aber meine Neugierde größer. Es war wie ein Spiel. Beim ersten Mal habe ich aufgehört, gelächelt und schnell das Kondom entsorgt. Meine Freundin schöpfte keinen Verdacht. Da wusste ich, dass jede und jeder das vortäuschen kann.

Später habe ich es wieder gemacht, aber aus anderen Gründen. Einfach ein bisschen stöhnen, härter stoßen und sich erschöpft hinlegen. Das geht auch ohne Kondom. So genau schauen viele Frauen ja auch nicht, was da noch rausläuft. Bei schlechten One-Night-Stands fand ich es besser, als irgendwann die Erektion zu verlieren. In anderen Situationen hatte ich einfach keine Lust, dass Sex immer so lange gehen muss, bis der Mann gekommen ist. Auch in Beziehungen ist das manchmal leider so. Für viele Frauen ist der männliche Orgasmus selbstverständlich.