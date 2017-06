Haben Frauen seltener einen Orgasmus als Männer?

Welche Sexstellung solltest du als nächstes probieren? Vielleicht hilft dir das Quiz bei der Antwort:

Die Frage "Wie oft erleben Frauen den Orgasmus?" müsse eigentlich anders lauten. Nämlich: "Wie kommen Sie zum Orgasmus?" Schaue man sich die Untersuchungen zum weiblichen Höhepunkt im Detail an, falle schnell auf, dass Frauen generell gar nicht so viel seltener zum Höhepunkt kommen als Männer, meint Klein: "Zumindest nicht, wenn sie oral befriedigt werden."

Das zeigt eine Studie des Hamburger Instituts für Sexualforschung aus dem Jahr 2006. Bei der Untersuchung haben die Forscher 776 Männer und Frauen zwischen 30 und 60 Jahren unter anderem gefragt wann, mit wem und wie sie beim Sex zum Orgasmus kommen . Das Ergebnis: Beim gewöhnlichen Geschlechtsverkehr, bei dem der Mann mit seinem Penis in die Frau eindringt, kommt nur jede zweite Frau zum Orgasmus.

Wird die Klitoris der Frau während des Sex' hingegen zusätzlich stimuliert , zum Beispiel mit den Fingern, steigt die Anzahl der Frauen, die einen Höhepunkt erleben , auf 65 Prozent – bei der Kombination von Sex und Oralverkehr sogar auf 76 Prozent. Männer kommen insgesamt zwar öfter, die Art und Weise der Stimulation ist ihnen jedoch weniger wichtig. Bei der Selbstbefriedigung konnten die Hamburger Forscher zwischen Männern und Frauen hingegen kaum Unterschiede in der Orgasmushäufigkeit finden. Mit sich selbst erlebten 91 Prozent der Frauen einen Höhepunkt, bei den Männern waren es 93 Prozent.

"Für das Erleben des Orgasmus sind für die Frau also zwei Dinge entscheidend", sagt Klein, "die sexuelle Praktik und die damit verbundene Stimulation der Klitoris".



Frauen, die das Gefühl haben, beim Sex nicht befriedigt zu werden, rät die Psychologin zum Üben – "und zwar am besten mit sich selbst".



"Mit sich selbst können Frauen tun, worauf sie Lust haben. So können sie ihren Körper noch besser kennenlernen – und nur Frauen, die wissen, was ihnen gefällt, was sie sexuell erregt, könnten das ihrem Partner auch kommunizieren."



Je mehr Selbstvertrauen die Frau entwickelt, desto einfacher komme sie letztendlich auch zum Orgasmus.