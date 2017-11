Das sind die 13 besten Kennlernorte für einen One Night Stand

Im Film ist das immer sehr einfach: Sie trifft ihn, beide lächeln charmant, es gibt Drinks. Dann Schnitt. Zwei Paar Füße gucken aus dem Bettlaken hervor, die Kamera zoomt schüchtern zum flatternden Fenstervorhang hinüber.

In der Praxis ist es komplizierter, einen unkomplizierten One Night Stand hinzubekommen. Zu mir? Zu dir? Hab ich da was zwischen den Zähnen? Alles nicht so einfach.

Eine Umfrage schafft nun zumindest ein bisschen Klarheit. Mehr als 10.000 Menschen wurden nach den erfolgsversprechendsten Orten für One Night Stands gefragt.