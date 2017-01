"Ich möchte eine App entwickeln" – Das wünschen sich junge Menschen für 2017

Anne de Chenerilles, 24

Privat läuft momentan alles richtig gut – ich habe eine tolle Beziehung, einen BWL-Bachelor und einen Job als Werkstudentin. Trotzdem kann ich mich nicht vorbehaltlos auf 2017 freuen.

Ein Thema, das mich im nächsten Jahr sehr beschäftigen wird, sind die Wahlen. Ich bin Französin mit vietnamesischen Wurzeln und in Deutschland aufgewachsen. Der Rechtsdruck in Europa betrifft mich also persönlich. Und er hat auch schon eine Freundschaft zerstört. Seit ich weiß, dass eine Freundin den rechtspopulistischen Front National wählt, will ich mit ihr nichts mehr zu tun haben.

Es geht nicht darum, dass ich ihre politische Meinung nicht akzeptiere, aber wer eine schwulen- und ausländerfeindliche Partei wählt, der stimmt auch gegen mich. Ich habe überlegt, in Frankreich meinen Master zu machen. Bevor ich eine Entscheidung treffe, warte ich aber erst die Wahl ab. Wer will schon an einem Ort leben, an dem man unerwünscht ist?