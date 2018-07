Du schreibst ja selbst, dass sich seit Längerem nichts mehr verändert hat in deinem Leben – du führst eine glückliche Beziehung und studierst schon eine Weile. Gut möglich, dass du einfach mal wieder etwas Neues in deinem Leben brauchst.



Wir Menschen sind zwar einerseits Gewohnheitstiere und richten uns ganz gern gemütlich in unserer Komfortzone ein – was auf Dauer aber etwas langweilig werden kann. Diese Unzufriedenheit kann sich dann in Unruhe und Anspannung bemerkbar machen, und wenn wir diese Zeichen ignorieren, steigern sich die Symptome meist, bis wir nicht mehr anders können, als etwas zu ändern.