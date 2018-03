Ich muss aufhören, mich ständig zu vergleichen!

Wir kommen schon an – jeder an seinem Ziel.

Ich sitze in meinem WG-Zimmer, Zwischenmiete, auf einem Bett, das nicht mal mir gehört. Statt an Super-Food knabbere ich an der letzten Job-Absage. Und die Liebe meines Lebens ist leider auch nicht in Sichtweite. Ich hätte jetzt gern einen Filter für mein #reallife.

Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich mich mit anderen vergleiche und mich selbst dabei klein mache. Warum tue ich mir das überhaupt an? Warum lassen wir das nicht einfach? Ich sage: Scheißt auf den Vergleich! Aber so leicht ist das leider nicht. "Der Vergleich mit anderen fördert unsere Entwicklung und liefert Informationen über unseren Platz in der Welt", erklärt mir Vera King, Professorin für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Wir lernen dieses Verhalten von klein auf – weil es uns hilft. Wir müssen uns vergleichen, um uns in der Welt zurecht zu finden.

Nur, dass die Grenze zwischen hilfreicher Orientierung und lähmender Frustration fließend sind. "Es gibt schon länger einen Selbstoptimierungswahn. Das Sich-Vergleichen kann in diesem Zusammenhang ein gesundes Maß überschreiten", so die Sozialpsychologin. Ich kann im Spiegel des anderen wachsen – oder zusammensacken, wie ein geleertes Versprechen. Aus Orientierung wird Neid. Aus Neid Frust. Aber halt! Auch Neid kann ja gut sein. Wollen wir etwas, das jemand anderes hat, können zwei Dinge passieren: Entweder wir nehmen uns die Person zum Vorbild und strengen uns umso mehr an. Oder wir fangen an, unsere eigenen Fähigkeiten infrage zu stellen – und geben auf.

(Bild: Unsplash)

Manchmal kämpfe ich mit dem Gefühl, meine Freunde hätten ihr Leben besser im Griff. Mit Anfang 20 wohnten wir alle in WGs, beugten uns gestresst über Klausuren und Hausarbeiten und zogen in den Ferien durch um die Welt. Wir liebten und litten, zusammen.

Seit einiger Zeit geht der Fächer auf und die ganze Bandbreite an Lebenskonzepten kommt zum Vorschein: Das kreative Künstlerleben, die eigene Sendung, das Regie-Debüt. Die Eigentumswohnung inklusive Kinderplanung. Der 60-Stunden-Job im Büro mit glänzendem Geschäftsauto und steilem Karriereplan. Und ich? Fahre immer noch mit meinem klapprigen Damenrad abends zur Barschicht. Weil das Schreiben noch nicht zum Leben reicht, und auch die vielen Ofenkartoffeln mich nicht davor wahren, jeden Monat mein Dispo auszureizen.

Die Wirtschaftswissenschaftler Andres Clark und Claudia Senik fanden 2010 in einer europaweiten Studie heraus: Je mehr Menschen ihr Einkommen mit dem ihrer Freunde und Kollegen maßen, desto unzufriedener waren sie mit ihrem eigenen Leben – und je geringer das Einkommen, desto größer war diese Unzufriedenheit. (The economic Journal)

Was wir dabei vergessen ist, dass wir uns vielleicht in die gleiche Richtung bewegen – erwachsen, erfolgreich, glücklich werden – aber in unterschiedlicher Geschwindigkeit, auf unterschiedlichen Wegen, mit unterschiedlichen Eigenschaften. Dass wir zwar alle ankommen wollen, aber das Ziel doch für jeden woanders liegt. Anstatt auf unsere bisherigen Erfolge stolz zu sein, schielen wir ständig auf den Nachbarteller. Laut einer Studie der Stanford University in Kalifornien überschätzen wir das Leben der anderen systematisch – vor allem, wenn wir die Menschen nur flüchtig kennen. Soziale Medien verstärken diesen Irrglauben und können uns nachweislich richtig miese Laune machen. Obwohl ich das weiß und obwohl ich weiß, dass nur die glorreichen und aufregenden Momente in unserer Chronik Platz haben, kann ich einfach nicht anders: Hat jemand über 1000 Facebook-Freunde oder Follower auf Instagram, beeindruckt mich das. Und ich fühle mich langweilig und unbeliebt.