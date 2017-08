Warum Neid echt gut für dich sein kann

Neid ist Teil der menschlichen Evolution, sagt Antonio Cabrales vom britischen University College in London. Er sieht das Gefühl als "Ergebnis des Wettstreits um begrenzte Ressourcen.“ Und das heißt, es kann durchaus von Vorteil sein, selbst voran kommen zu wollen, wenn man sieht, dass andere ist tun.

So wie Anna. Heute ist sie stolz darauf, sich mit ihrem Neid auseinander gesetzt zu haben. Aber sie erinnert sich noch genau an den Moment, in dem er ausbrach. Ihre beste Freundin hatte eine neue Wohnung gefunden und schon die ganze Zeit begeistert davon erzählt. Als Anna ihr beim Umzug hilft, wirft es sie zuerst fast um: "Als ich die Wohnung gesehen habe, war die noch schöner als beschrieben. Und alles, was ich denken konnte, war: Fuck, so eine Wohnung möchte ich auch haben! Nicht irgendwann, jetzt!“