Ich, ich, ich: Wie ticken Narzissten?

Menschen mit sekundären Narzissmus versuchen, mit der eigene Selbstinszenierung eine tiefe Leere zu kompensieren. Narzissten wurden häufig an einem kritischen Punkt in ihrem Leben verletzt und versuchen, diese Erfahrung zu kompensieren. Solche Menschen müssen andere Personen herabsetzen, ihnen fehlt oft das Gerechtigkeitsgefühl.

Hier muss man klar zwischen dem normalem und dem sekundären Narzissmus unterscheiden. Selbstachtung, Vertrauen in die eigene Persönlichkeit und die Fähigkeit, sich selbst wertzuschätzen – das sind zunächst einmal wichtige Eigenschaften.

Warum faszinieren uns Narzissten?

Narzissten fallen sofort auf, wenn sie einen Raum betreten. Durch ihr selbstbewusstes Auftreten beeindrucken sie uns erst einmal. Narzissten sind sehr gut darin, sich selbst zu inszenieren – sind aber kaum in der Lage, tragfähige Beziehungen aufzubauen.

In der Regel fühlen sich jene Menschen angesprochen, die am Erfolg der Narzissten teilhaben wollen. Narzissten sind von Menschen umgeben, die sich Aufwertung durch Identifikation abholen. Sie versuchen dadurch ihr eigenes Minderwertigkeitsgefühl durch Teilhabe an scheinbar faszinierenden Personen zu kompensieren.

Ist Narzissmus notwendig, um erfolgreich zu sein?



Sobald man in der Öffentlichkeit steht, gehört eine gewisse narzisstische Komponente sicherlich dazu. Man muss es mögen, im Scheinwerferlicht zu stehen. Wenn man aber nur auf der Ego-Schiene fährt, steht man schnell alleine da.