Was passierte, als ich Nacktfotos von mir verschickte

Fühlen

"Wie konnte ich nur so dumm sein?"

Er wohnt in Berlin, sie wohnt in München. Sie sehen sich nur alle paar Wochen – aber sie lieben sich. Sie telefonieren viel, skypen manchmal, schreiben sich mehrmals pro Stunde. Nur, dass sie sich kaum fühlen können.



So sehen viele Beziehungen aus, meistens von Leuten um die 20. Beziehungen, in denen einer schon einen Job hat und der andere noch studiert. In denen einer ein Auslandssemester macht und der andere eine Ausbildung in der Heimatstadt.



Um die Entfernung zu überbrücken, tut es gut, sich über Apps und Chats auszutauschen – aber Liebe bedeutet auch, sich sexuell mit dem anderen verbunden zu fühlen. Die Nacktheit desjenigen zu spüren, ihm näher zu sein als in einem einfachen Gespräch. Geht das – und wenn ja, wie?