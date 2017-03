In Australien ziehen sich gerade viele Menschen aus – mitten in der Natur

Fühlen

Das sieht wirklich nach Freiheit aus: Nackte im Wasser, drumherum keine anderen Menschen. Nackte, die an einer Schlucht stehen und die Hände in den Himmel strecken. Nackte, die im australischen Dschungel neben wuchernden Pflanzen stehen, ihre Füße versinken im Sand.

Nackte Körper sind was ganz Natürliches – das will uns zumindest ein Instagram-Account sagen, dem gerade immer mehr Leute folgen. Zu sehen ist: Fotos von Menschen, die sich mitten in der australischen Natur ausziehen.