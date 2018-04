Als am Nachmittag des 7. April 2018 ein Campingbus in eine Menschenmenge fährt, mitten in der Münsteraner Altstadt, feiert Lina einen Kilometer entfernt gerade diesen Tag.

Vor zwölf Monaten überlebte sie den LKW-Anschlag in Stockholm, am 7. April 2017 raste dort ein Attentäter mit seinem Wagen in eine Fußgängerzone und tötete dabei fünf Menschen.

Eigentlich wollte Lina an diesem Abend Lichterketten für den Balkon kaufen, zusammen mit einem Freund. Es war warm in Stockholm, sommerlich für April, die Menschen zog es raus – genau wie ein Jahr später in Münster.