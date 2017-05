Mobbing: "Sie haben mir gesagt, ich sei nichts wert"

Fühlen

Benjamins Bekenner-Video

Benjamin wurde in der Schule gemobbt. Von der fünften bis in die neunte Klasse verhöhnten ihn einige seiner Mitschüler. Die Beleidigungen gingen so weit, dass sich Benjamin komplett zurückzog. Irgendwann vermied er es sogar, sein Zuhause alleine zu verlassen. Seinen Eltern wollte er nichts erzählen. Die Lehrer nahmen sein Problem nicht wahr.

In Deutschland sind rund zehn Prozent der Jugendlichen von Mobbing betroffen – laut offizieller Statistik. Die Dunkelziffer ist aber vermutlich viel höher, weil die Opfer aus Angst oft nicht darüber reden.