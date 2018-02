Sexuelle Übergriffe: Fünf Männer erzählen, wann sie zu weit gegangen sind

Regisseure oder Politiker sind wegen solcher Aktionen gerade in Verruf geraten und das völlig zu recht. So etwas geht gar nicht.

Sie zog damals klar eine Grenze und i ch hatte sie überschritten . Es war nicht in Ordnung, ihr in den Schritt zu greifen, sie zu etwas zu drängen, was sie nicht wollte. Ich kann nur hoffen, dass sie mit mir ins Bett gegangen ist, weil sie es wollte – nicht aus Hilflosigkeit. Letzteres wäre schrecklich.

Irgendwie ging es mit mir durch . Ich drückte sie draußen gegen die Wand der Bar, küsste sie heftig und fasste ihr in den Schritt. Darauf folgte eine sehr unangenehme Stille . Sie wehrte sich nicht, aber ich merkte: Sie war völlig überfordert . Sie hielt die Luft an und ihr ganzer Körper war verkrampft. Meine Hand nahm ich trotzdem nicht weg. Nach ein paar Sekunden entspannte sie sich, holte Luft und sagte: "Okay, lass uns zu mir gehen."

Es war unser erstes und letztes Date . Wir hatten uns über Tinder kennengelernt. Schnell verzogen wir uns in der Bar in die hinterste Ecke. Stundenlang knutschten und fummelten wir aneinander rum. Als die letzte Runde angesagt war, gingen wir zusammen los. Für mich war der Weg klar: Zu ihr und ab ins Bett.

Karl, 29:

Wir hatten uns auf der Arbeit kennengelernt und von Anfang an gut verstanden. Ich fragte sie, ob sie nicht Lust auf ein Date hätte. Hatte sie.

Nach der Arbeit gingen wir in ein Wellnesscenter um die Ecke. Dort gab es einen Whirlpool im Außenbereich. Wir waren allein, es war dunkel – besser ging es nicht.

Ich fummelte ein bisschen an ihren Brüsten rum – und irgendwann wurde mir langweilig. Wir hatten bestimmt schon zwei Stunden rumgemacht, am Ende hätten wir uns noch in diesem Pool aufgelöst. Also nahm ich ihre Hand und drückte sie auf meinen Penis. Sofort stieß sie mich weg: "So geht das aber nicht!" Ich stammelte so was wie: "Jetzt hab dich doch nicht so!" Und: "Entspann dich doch mal."

Wir sind an diesem Abend trotzdem noch im Bett gelandet. Doch für mich war klar: Sie wollte entscheiden wie, wo und ob überhaupt – nicht ich.

Jetzt, in der MeToo-Debatte, musste ich immer an ihre Worte denken: "So geht das aber nicht!" Ich war damals definitiv zu weit gegangen.

Aber ich war danach auch sehr verwirrt. Klar, wir Männer müssen uns respektvoll verhalten. Niemand sollte sich unwohl und bedrängt fühlen.

Aber dass sie erst mit mir rummachen wollte, dann nicht und dass wir letztendlich doch Sex hatten – daraus werde ich immer noch nicht richtig schlau.