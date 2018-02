Meine Freundin nimmt immer mehr zu. Wie kann ich mit ihr darüber reden?

Mike, 22, fragt:

Sie hat momentan extrem viel Stress und dadurch zugenommen. Ordentlich. Sie war nie die Dünnste, und ich will auch kein Magermodel als Freundin. Im Gegenteil: Alles ist gut, solange wir gemeinsam Spaß am Leben haben.

Aber mittlerweile geht sie nur noch ungern spazieren, weil sie schnell außer Atem ist. Nach dem Einkaufen trage ich grundsätzlich alle Taschen, weil ihr das zu anstrengend ist.



Sie will immer seltener ausgehen, weil sie sich in engeren Outfits selbst nicht mehr wohl fühlt. Auch beim Sex ist sie zurückhaltender – besondere Stellungen, in denen wir uns ein wenig verrenken müssen, die wir aber beide mal toll fanden, will sie nicht mehr.