Mandy ist gehörlos – und begeistert mit ihrer Musik Millionen

Als die Musik verstummt, bricht tosender Applaus aus. Mandy lächelt, sie kann den Zuspruch spüren. Aber sie hört die begeisterten Rufe nicht, das Meer klatschender Hände. Sie hört auch das Lob der Jury nicht, vor der sie gerade steht.

Als sie antwortet, hört sie nicht mal ihre eigene Stimme. Mandy ist gehörlos.

Die Amerikanerin leidet an einer Autoimmunerkrankung, die ihr unter anderem einen Teil ihrer Sehstärke nahm. Vor zehn Jahren verlor sie ihr Gehör. Zu diesem Zeitpunkt studierte sie gerade Jazzgesang.

Zehn Jahre später hat sie trotzdem drei Alben aufgenommen, tourt regelmäßig durch die USA und begeisterte die Jury von "America’s got Talent" (zu der auch Heidi Klum gehört) so sehr, dass sie die junge Sängerin mit dem goldenen Buzzer direkt in die Live-Shows katapultierten.

Hier ist Mandy bei einem Auftritt zu sehen: