So extrem verändert sich ein Körper durch eine Magenverkleinerung

"In meiner Arbeit geht es nicht allein um das Übergewicht. Es geht auch um den Missbrauch eines Menschen und darum, nicht als solcher gesehen zu werden", sagt sie dem Fotografie-Magazin Lenscratch .

Bei einem Magenbypass wird der Magen wenige Zentimeter unterhalb des Mageneingangs abgetrennt. Es bleibt ein kleiner Restmagen, der mit dem Dünndarm verbunden wird. Ein Teil des Dünndarms wird dabei "umgangen" (engl. Bypass) und der Verdauungsprozess beginnt später. Der Körper nimmt so weniger Nahrungsbestandteile auf.

Heute, fast fünf Jahre nach der Operation, merkt Samantha, dass ihre früheren Selbstporträts und ihre Essstörung eng mit einander verknüpft waren. "Meine Essstörung war meine Muse. Es war schwer, mir das einzugestehen. Es fühlte sich gut an, so laut wie möglich in einem stummen Bild zu schreien."

Mit der Veränderung ihres Körpers veränderte sich eben auch Samanthas wichtigstes Ausdrucksmittel.