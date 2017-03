Männer und Diät: "Ich will abnehmen und alle finden es lächerlich"

Wie gehst du dabei vor?

Und du hast nie mal Lust auf einen Döner?

Und Süßes, Pizza, Nudeln?

Es kommt natürlich vor, dass auch mal Nudeln oder Pizza auf meinem Speiseplan stehen. Aber am liebsten esse ich Steak, Salat, Hühnchen oder Gemüse. Ich halte mir außerdem mal gern ein paar hundert Kalorien für ein Feierabendbier frei. Um meinen Gesamtenergieumsatz an Kalorien nicht zu überschreiten, muss ich die Zahlen schon genau kennen. Sonst nehme ich zu.

Ein bisschen kann doch jeder mal zunehmen, was wäre so schlimm daran?

Alex, geht dir das auch so?

Warum akzeptieren andere das nicht?

Seit wann zählst du Kalorien?

Seit etwa einem halben Jahr. Meine Freundin hat in dieser Zeit eine Diät gemacht und immer notiert, was sie aß. Das fand ich anfangs nervig, habe aber dann aus Solidarität mitgemacht und dabei erkannt, wie viel ich immer so nebenher gegessen habe. Während ich kochte, habe ich mir schon drei Brote mit Käse reingeschoben, weil ich so hungrig war.



Hier mal ein Stückchen Schokolade, weil sie einfach herumlag. Die letzten Chips-Reste verputzt, weil ich wusste, dass sie am nächsten Tag nicht mehr schmecken würden. Alles unnötige Kalorien.