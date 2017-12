Kann man vom Lusttropfen schwanger werden?

Der Lusttropfen ist die kleine Portion Flüssigkeit, die aus dem Penis läuft, bevor es zur Ejakulation kommt. Das Präejakulat – so wird der Lusttropfen in der Fachsprache genannt – ist sozusagen die Ankündigung für das große Finale.



Das Tröpfchen ist nicht unwichtig: Das Sekret darin verändert das durch den Urin sauer gewordene Milieu in der Harnröhre hin zum alkalischen, damit die Samenflüssigkeit – die größtenteils selbst alkalisch ist – und eben auch die Spermien unbeschadet den Weg aus der Harnröhre in die Scheide der Frau finden.