Bis heute werde ich den Verdacht nicht los, dass letzteres eine verdammt große Rolle spielen könnte. Und das ist sehr deprimierend. Weil meine Geschlechtsidentität oft schlicht irrelevant ist, beim Sport zum Beispiel, im Supermarkt und ja, meist auch auf der Arbeit.

Aber auch in solchen Momenten werde ich angeflirtet – was vollkommen in Ordnung ist – und dann werde ich hart zurückgewiesen, falls mein Name für mein Gegenüber eine Überraschung ist – was für mich nicht in Ordnung ist. Ich habe die Begegnung in diesem Fall nicht herausgefordert und nicht initiiert – und bin trotzdem diejenige Person, die mit dem Gefühl zurückbleibt, ein Monster zu sein.