Wie oft sagt ihr "Ich liebe dich?"

Auf einer Party erzählte ein Kumpel, er besitze jetzt einen 2er Golf. Dieses Auto wollte Julia schon immer mal fahren: "Sturzbetrunken zog ich Kreise auf einem Parkplatz, als ein attraktiver Mann an die Scheibe klopfte und so tat, als wäre er Polizist: 'Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte'. Grinsend antwortete sie: "Tut mir leid, Officer, die habe ich leider nicht bei mir. Möchten Sie auch Schnaps?" So lernten sich Julia und Jochen kennen.



"Ich liebe Dich“ sagen die beiden laut Julia "5 bis 200 Mal am Tag". Julia war die erste: