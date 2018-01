Bin ich unfähig, Liebe zu empfinden?

Lessie, 25, fragt:

Ich bin kein verkorkster Freak, auch wenn das so klingen mag. Ich hatte eine wunderbare Kindheit , habe ein vertrautes Verhältnis zu meinen Eltern . Ich besuche sie ständig und wir erzählen uns viel. Sie wissen auch, dass ich gerade diese Zeilen schreibe...

Woran ich zu knabbern habe, das lässt sich so zusammenfassen: Ich weiß nicht, was Liebe ist.

Ich fand die Männer, mit denen ich zusammen war, immer toll. Auch toller als andere. Man könnte meinen, ich war in sie verliebt. Doch alle Männer waren mir gleichzeitig egal . Es war schön mit ihnen – aber ohne sie ging es mir nicht schlechter.

Auch meine jetzige Beziehung funktioniert so. Wir sind ein super Team, die besten Freunde, wir haben guten Sex. Aber neulich, als wir uns mal einige Wochen nicht sahen, da hab ich ihn gar nicht vermisst .

Während meine Freundinnen Liebeskummer hatten, trennte ich mich immer ohne Schmerz. Ich genoss Küsse, Nähe, Sex, aber wenn das alles nicht da war, dann fehlte es mir auch nicht. Männer haben schon wegen mir geweint, ich hatte noch nie so ein tiefes Gefühl für einen, dass mir die Tränen kamen.

Die Psychologin Kathrin Hoffmann antwortet:

Liebe Lessie,

mangelnde bzw. reduzierte Gefühlswahrnehmung kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen spielt die genetische Veranlagung eine Rolle, wie gefühlsbetont wir sind, zum anderen die Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens macht.



So kann es zum Beispiel sein, dass man von den Eltern (oder einem Elternteil) einen eher kühleren Charakter geerbt hat und man zudem einen eher rationalen Umgang mit den Themen Beziehung und Liebe vorgelebt bekommen hat.



Womöglich war in deiner Jugend die Erfahrung, wie sehr deine Freundinnen teils gelitten haben, sehr erschreckend und bedrohlich für dich. Um dich emotional zu schützen, hast du möglicherweise mehr oder weniger bewusst beschlossen, dich nie so sehr zu verlieben.