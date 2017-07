Wie du dich verhalten solltest, wenn du dich im Urlaub verliebst

Der Backpacking-Urlaub : vier Wochen durch Europa, Asien oder Lateinamerika reisen, die Klamotten in den Rucksack gestopft, Reiseführer und Kamera obendrauf. Mit im Gepäck: jede Menge Abenteuerlust . Und die nervöse Ungewissheit: Was erwartet mich? Was werde ich erleben? Und mit wem?

Eric Hegmann, 51, hat für diesen Fall einige Tipps parat. Er arbeitet seit 15 Jahren als Paarberater und Single-Coach in Hamburg und hilft Menschen online oder persönlich dabei, miteinander zu kommunizieren.



Hier verrät er, welche Phasen eine Reise-Liebe durchlebt – und worauf jeder achten sollte, der sich im Urlaub verliebt.



Hi, where are you from?

Die Kontaktaufnahme auf einem Trip ist simpel. "Na, woher kommst du?", wird wahrscheinlich der erste Satz eines jeden Reisenden sein, der sich für einen anderen interessiert – ob aus Höflichkeit oder echtem Interesse.



Dann folgt Smalltalk über die Herkunft, die Heimat. Doch Gespräche können auch schnell in die Tiefe gehen.

Und wohin geht deine nächste Reise? Lass dich inspirieren:

Doch wie finde ich heraus, was reine Reise-Euphorie ist – und was sich im Augenblick erschöpft? Ab wann kann ich fragen, ob es nach der einmaligen Begegnung ein Wiedersehen gibt? "Gerade auf Reisen vergeht die Zeit schnell, das bedeutet: mutig Interesse bekunden!", sagt Eric Hegmann. "Denn wer am Abend noch am Strand beim Sonnenuntergang saß, ist morgen vielleicht schon abgereist." Und wenn ich mit dem- oder derjenigen weiterreisen will? Auch einfach ansprechen?

Mutig Interesse bekunden! Eric Hegmann

Gute Voraussetzung für eine gemeinsame Weiterreise ist natürlich, dass beide Reisenden allein unterwegs sind – oder in einer Gruppe, in der sich es sich arrangieren lässt, zusammen zu urlauben. "Sprechen Sie offen Ihre Ziele an, sagen Sie frühzeitig, dass Sie gerne in Gesellschaft reisen würden und seien Sie konkret in der Beschreibung Ihrer Wünsche und Erwartungen", sagt Eric Hegmann.

Die Tage danach...