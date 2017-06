Lisas Bekenner-Video: "Vor 18 Jahren verlor ich alle meine Haare"

Art

So werden aus Kabuls zerstörten Mauern Kunstwerke

Für Shamsia Hassani muss es oft schnell gehen. Einige Passanten gehen langsamer oder drehen sich interessiert um, während sie tanzende Frauen auf die Mauern von Kabuls staubigen Straßen zeichnet. Die Umrisse hat Shamsia meistens zuhause schon vorgezeichnet. Und auch ihre Spraydosen, Pinsel und Farben sind bereits sortiert.

Als Frau, die in Afghanistan öffentlich Graffitis sprüht, fühlt sich Shamsia nicht immer sicher. Die 29-Jährige ist nicht nur Dozentin für bildende Künste an der Universität in Kabul, sondern soweit sie weiß, auch Afghanistans erste Graffiti-Künstlerin.

Wir haben mit ihr über ihre Kunst gesprochen.