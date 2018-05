Sie betrachtet das Ergebnis im Spiegel. „Ich komme mir vor wie beim Kinderschminken“, sagt sie. Katharina sieht sie an. „Ach was, das sieht total gut aus“, ermuntert sie ihre Sitznachbarin. „Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich muss es einfach machen“, sagt Sabine. Sie inspiziert sich noch einige Augenblicke und der skeptische Blick verschwindet aus ihrem Gesicht.

Als nächstes sind die Augenbrauen dran. Neben Katharina sitzt Sabine, Mitte 50, rosafarbener Pullover. Ihre weißen Haare sind wenige Zentimeter lang, die Wimpern kaum vorhanden. Sie nimmt etwas unsicher den Augenbrauenstift in die Hand. Die Seminarleiterin zeigt der Gruppe, wie man Brauen aufmalt, wenn keine mehr da sind. Oder wie man das, was noch da ist, auffüllen kann. Sabine weiß nicht, welche Seite sie zuerst benutzen muss, den Stift oder die Bürste. Sie wendet ihn hin und her. Die Kosmetikerin tippt auf die Stiftseite. Dann zeichnet Sabine vor ihrem Schminkspiegel auf der fast haarlosen Stirn Augenbrauen auf.

Nach zwei Stunden ist das Seminar vorbei. Katharina verlässt als letzte den Raum. In ihrer grauen Tasche war ein fliederfarbener Lippenstift, den sie während des Seminars großzügig aufgetragen hat. Es ist ihr wichtig, sich nicht zu verkriechen. Sie möchte der Welt zeigen: „Ich bin weiterhin schön und stark, auch wenn mir die Haare ausfallen". Spätestens seit dem Seminar heute weiß sie, dass sie genau so weitermachen wird. „Die Ärzte können sich um das Medizinische kümmern. Was ich beitragen kann, ist, dass ich mich wohl fühle und schön finde", sagt sie.

Im September wird Katharina 26 Jahre alt. „Bis dahin habe ich das Kapitel dann hoffentlich abgehakt“, sagt sie. Die ersten Chemo-Durchgänge habe sie gut überstanden, die Ärzte sind zuversichtlich. Solange sie in Behandlung ist, will sie sich weiterhin das „komplette Programm in ihr Gesicht zaubern". Als Kampfansage. Und weil ein auffälliges Make-up zu Katharina gehört. Vor dem Krebs, währenddessen, und auch danach.