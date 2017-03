Kein Sex vor der Ehe: Warum wir warten

Elena: Das hört sich vielleicht komisch an, aber für uns waren unsere Eltern die Vorbilder . In meiner Familie ging es immer sehr harmonisch zu. Wenn meine Freundinnen bei mir zu Besuch waren, schwärmten sie oft, wie verliebt meine Eltern noch seien und wie respektvoll sie miteinander umgingen. Vielleicht liegt es daran, dass auch sie gewartet haben, dachte ich. Hinzukommt, dass Matthias und ich beide aus religiösen Elternhäuser kommen.

Wie schwer war es für euch, zu warten?

Elena: Wir hatten eine Fernbeziehung und es lagen fünf Stunden Zugfahrt zwischen uns, das hat es erleichtert. Ich habe damals öfter bei seiner Familie übernachtet, aber wir haben nie zusammen in einem Raum geschlafen, weil wir dieses Risiko nicht eingehen wollten. Und als er eine eigene Wohnung hatte, habe ich gecouchsurft statt bei ihm zu übernachten.

Lächerlich, dachten bestimmt manche: Er hat nur einen Kilometer weiter eine Wohnung und ich schlafe trotzdem woanders, damit wir unseren Vorsatz nicht brechen.

Teilweise haben wir schon Grenzen eingerissen, die wir eigentlich nicht überschreiten wollten. Das war jetzt nicht so animalisch; wir wollten es in dem Moment so. Aber danach fanden wir es eben nicht so toll. Zum Sex ist es nie gekommen und darüber waren wir dann froh.