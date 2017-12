Warum ich meine alten Schulfreunde an Weihnachten nicht mehr sehen will

Jedes Jahr an Weihnachten fahre ich in meine Heimatstadt und besuche dort meine Eltern – wie Millionen andere auch. Eigentlich treffe ich auch immer ein paar Freunde. Also, die alten Freunde. Mit denen ich meine Jugend verbracht habe. Und die mich jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr jeden Tag sehen, nicht mehr viel von mir wissen. Zumindest sehr wenig davon, welcher Mensch ich heute bin.

Es ist nämlich so:

Als ich weggezogen bin, habe ich zwei Sachen ziemlich schnell gelernt.

Erstens, dass meine Existenz gar nicht so bedeutend ist, wie Mama und Papa immer behauptet haben.

Und zweitens, ein bisschen später, dass aus mir irgendwas werden muss, irgendetwas eben, das mir bedeutend vorkommt um die ganze Unbedeutsamkeit wegzukompensieren, denn:

Spätestens mit Mitte zwanzig kapieren ja auch die letzten Eskapisten, dass sich ein Mangel an Sinn nicht durch ein Übermaß an Party, saufen, Drogen, bumsen und studieren ausgleichen lässt (man kann es aber versuchen, ich würde nicht schwören, dass es nicht doch geht).