"Und endlich gehe ich jetzt." Ein Abschiedsbrief an den Herzens-Menschen

Irgendwann kommt dieser Moment, in dem man sich entscheiden muss, ob die Selbstliebe , dieses scheue Ding, größer ist als die Hoffnung, dass das noch mal was wird. Und mein Moment ist jetzt. Ich ziehe nämlich weg, nach elf Jahren in der gleichen Stadt haue ich ab. Ein guter Augenblick, um loszulassen.

Weißt du, was das Schlimmste ist? Dass es so banal ist. Jeder, wirklich jeder kennt das. Man verliebt sich in jemanden, man liebt sich irgendwann fest – und irgendwas funktioniert nicht, irgendwas stimmt nicht, etwas geht kaputt. Am Ende, wenn es vorbei ist, erzählt man sich Geschichten darüber: Weißt du noch, damals, das war so, hör zu, jetzt hör doch mal zu.

Manchmal bleibt es einfach hängen, das kindische Herz

Diese Geschichten, sie werden viele, bis wir ein ganzes Leben lang erzählen könnten, darüber, wie das wilde Herz so funktioniert und was es will, was es verschreckt, wo es bleibt und wann es geht.

Manchmal bleibt es einfach hängen, das kindische Herz, es bewegt sich keinen Zentimeter, weil es das jetzt nun mal so entschieden hat. Da stehen wir dann, ich und du und schauen uns an.

"Wir müssen reden" "Wir müssen reden" – ist eine wöchentliche Kolumne von Kathrin Weßling. Denn: Wir müssen reden. Über einfach alles. Am meisten aber über die Themen, die gerade aktuell brennen. Das kann ein Shitstorm sein oder eine Liebeserklärung, ein Aufschrei oder ein Kopfschütteln – gesprochen wird über alles, was beschäftigt oder bewegt, nervt oder einfach gerade im Raum steht.

Wir haben es gemacht wie in den Filmen: Das Lieben und das Hassen, das Vermissen und das Scheitern, das Noch-mal-von-vorne und das Zurück, das Ficken, das Sehnen, all das Sprechen, all das Vergessen. Dir wollte ich zeigen, wie ich lache und wie ich einkaufe (Erbsen, Kartoffelpüree, Eier, Apfelsaft); wie ich scheitere (mit Anlauf, sonst macht es ja keinen Spaß); wie ich schwimme (im Atlantik und in der Nordsee). Ich wollte mit dir Gewitter hören und Vivaldi, mit dir in den Urlaub fahren und an den Strand, ich wollte mit dir Kinder kriegen und den Verstand verlieren, ich wollte mit dir alles, was nur zwei machen können und alles andere auch, das erst recht.

Das waren so gute wie schlimme Momente, denn ich wusste natürlich schon: Das bleibt nicht, das geht sowieso sofort wieder verloren.