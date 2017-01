"Du packst das jetzt. Du musst!" Johanna, 22, hat Krebs – und will sich deswegen nicht verstecken

"Noch im August war ich mit einer Freundin und meinem kleinen Hund auf Backpackingtour durch Europa. Es war ein super schöner Sommer, wir hatten eine gute Zeit.

Anfang September saß ich bei meinem Vater am Esstisch und bemerkte einen Knubbel am Hals. Meine Stiefmutter ist Ärztin und hat mich direkt am nächsten Tag mit in die Klinik genommen. Am 13.09. habe ich die Diagnose bekommen.

Ich saß auf dem Bett in meinem Krankenhauszimmer, als der Arzt herein kam. Er schaute mich an und ich wusste sofort, dass er keine guten Neuigkeiten hat: Ich habe das Morbus Hodgkin Lymphom, einen bösartigen Lymphknotenkrebs. Stadium drei von vier, ohne Behandlung tödlich.