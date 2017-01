Hier nehmen dich junge Sachsen mit in ihre Zimmer

Knapp 40.000 Menschen wohnen in der Kreisstadt zwischen Dresden und der Grenze zu Tschechien. Es gibt zwei Gymnasien, vier Ober- und Mittelschulen, drei Förderschulen und sieben Grundschulen. Noch vor ein paar Jahren mussten Schulen zusammengelegt werden, jetzt liegen Pläne für Anbauten in den Rektorenzimmern – viel Glas und Beton und vor allem Platz für die Schüler, von denen viele aus den Dörfern rund um die Kreisstadt kommen.

Dass die Zahl der jungen Leute in Pirna nicht mehr so stark sinkt, liegt nicht nur an den jungen Familien, die in den vergangenen Jahren aus dem Umland in die Stadt ziehen, sondern auch an den Geflüchteten, die hier ihre neue Heimat gefunden haben. 461 wohnen im Dezember in Pirna. Unter ihnen befinden sich 67 Familien mit 162 Kindern ( pirna.de ).

Auch in der sächsischen Schweiz gab es viel Hilfsbereitschaft, Menschen, die Kleider gespendet und mit angepackt haben. Doch in den Medien taucht Sachsen vor allem mit Negativschlagzeilen auf, mit Nachrichten über rassistische Gewalttaten und über Menschen, die Angst vor der Veränderung haben.

Wer in Pirna aufwächst, kämpft mit dem Stigma der Fremdenfeindlichkeit, das den Orten in der Umgebung anhaftet: Heidenau, Freital, Bautzen. In Heidenau war es im vergangenen Jahr zu fremdenfeindlichen Übergriffen auf Flüchtlinge gekommen (bento), in Freital soll sich eine rechtsextreme Terrorgruppe gegründet haben (bento) und in Bautzen zündeten Unbekannte eine leerstehende Flüchtlingsunterkunft an, die Massen johlten (bento).

"Über die positiven Dinge berichtet aber keiner", sagt eine Jugendliche in Pirna. Sie meint: All die Zivilcourage-Bündnisse, all die Integrationsaktionen, all die vielen kleinen Momente des täglichen Miteinanders.

