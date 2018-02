Was ist ein Burn-out? Ein japanischer Künstler zeichnet es

Mit wenigen Strichen schafft Avogado Welten zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Immer zeichnet Avogado seine Menschen im klassischen Manga-Format – Kulleraugen, schmale Körper, und immer bleiben sie mit ihren Gefühlen allein.



Es sind Szenen, die manche aus ihrem vollgestopften Alltag kennen dürften – nicht nur in Japan, sondern überall. Wie sieht der Zusammenbruch, das Burn-out durch extreme Arbeitsbelastung, aus?



Die Bilder zeigen es. Und sie thematisieren das Aufwachsen im urbanen Raum, in dem nicht immer genug Platz für die Selbstverwirklichung ist. Stattdessen muss der Freiheitsdrang dem Fulltimejob weichen, damit das Leben finanzierbar bleibt.



Und so sind Menschen zu sehen, die immer im Stress sind, weswegen ihre Köpfe voll sind und die Herzen leer. Da ist die, die eigentlich nur arbeitet, in sozialen Netzwerken aber so tut, als habe sie ein aufregendes Leben. Da sind die beiden, die sich im Strom der Pendler kurz wahrnehmen, als könnte mehr daraus entstehen – doch dann strömt der Strom weiter, die Chance ist verpasst.