Ich hatte die Grippe, doch erst "Jameda" machte mich richtig fertig

Was bringen Bewertungen auf dem Ärzte-Portal?

Neulich war das bei mir so. Fünf Tage 38,7 Grad Fieber, dicke Mandeln, Husten. Nach den ersten zwölf Stunden in diesem Zustand robbte ich erschöpft zu meinem Handy am anderen Ende des Bettes. Ich brauchte einen Arzt.

Aber wie einen finden? In einer Stadt, in der ich noch nicht allzu lange lebe? In der ich noch nie ernsthaft krank war?

Das Bewertungsportal "Jameda" verspricht, zu helfen. Es beherbergt nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Einträge, in denen Menschen von ihrem letzten Arztbesuch berichten, damit sich andere im Vorhinein eine Meinung bilden können. 275.000 Ärzte aus Deutschland wurden dort schon bewertet, mit Noten von 1 bis 6.



Die "Jameda"-Seite (Bild: Screenshot)

Auch ich begann hier meine Suche und scrollte mich durch Erlebnisse und Erkenntnisse.



Mein Kopf pochte, die Nase lief, aber die Beschreibungen ließen mich nicht los. Dort draußen hatten Menschen Irres durchgemacht. Note 1 bis 3: langweilig. Die abgefahrenen Erfahrungen begannen ab einer 4. Von Hamburg klickte ich mich nach Berlin, Köln, Hannover. Überall fand ich angeblich ehrliche Geschichten von Menschen.

Ich klickte und klickte, jeder Fall war härter und unvorstellbarer als der vorherige:

Sicher, nicht jeder dieser Einträge muss stimmen. Manche Vorwürfe klingen herausposaunt, nicht durchdacht. Doch gerade die heftigen Emotionen, die den Einträgen zugrundeliegen, fesselten mich. Manche Beschreibungen lesen sich wie Horror-Märchen mit Spannungsbogen und Finale, andere wie Tagebucheinträge von Verzweifelten. Wer will schon einen Arzt ausprobieren, der nur Sechsen hat?

Es ist auch ein voyeuristisches Bedürfnis, das das Portal befriedigt – und das Können der Ärzte durchaus untergräbt.



Die, die hier schreiben, hauen denen, von denen sie sich schlecht behandelt fühlen, eine rein. Direkte Reaktionen durch Ärzte sind möglich, aber kaum zu finden. Dem Verfasser eines Eintrages kann man anonym eine Frage stellen – und Ärzte können Bewertungen melden, die das Unternehmen dann prüft. Aber sonst.

