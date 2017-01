"Hast du mal auf jemanden geschossen?"

"The struggle is real", dachte ich damals. "Wie unreif", denke ich jetzt.

Weit weg von dem also, womit ich mich mit 17 so beschäftigt habe: Ich hatte keinen Bock auf Hausaufgaben, war genervt von meinen Eltern, die wollten, dass ich mich um einen Studienplatz kümmere, und hatte kein Geld für den neuen Mac-Lippenstift.

Katja ist damit aufgewachsen, dass man als Jüdin einfach irgendwann nach Israel zieht: "Ich hatte nicht das Gefühl, in ein fremdes Land zu kommen." Es sei eher wie nach Hause kommen gewesen. Weil sie minderjährig war, als sie Aliyah gemacht hat – so heißt das, wenn man als Jüdin nach Israel einwandert – war sie verpflichtet, zum Militär zu gehen.

Immer wieder gibt es Momente, in denen ich merke, dass der Lebensalltag unterschiedlich ist. Einmal zeigte Lili mir lachend eine Handvoll Munition , die sie in ihrem WG-Zimmer liegen hat. Meine Freundin Shiran erzählte, wie sie als Panzerfahrerin im Libanonkrieg war.

Krieg, Armee und Wehrdienst sind in Israel ständig präsent. Wenn ich nach Jerusalem fahre, sitzen neben mir im Bus jede Menge Soldaten und Soldatinnen in Uniform. Sie sind so um die 20 Jahre alt und haben große Waffen dabei. Die Gewehrläufe klappern am Boden, wenn wir über die unebenen Straßen fahren.

"Deutsch ist ’ne schöne Sprache" sagt Shiran zu mir. "Ihr habt schöne Wörter. Hitler zum Beispiel." Ich habe einen Kloß im Hals. Shiran kriegt sich nicht mehr ein. "Du musst dir keine Sorgen machen, meine Familie war nicht im Holocaust", scherzt sie. Dieser Humor ist mir fremd, ich kann über so etwas nicht lachen, weil ich das Gefühl habe, Opfer zu verhöhnen.

Vieles ist hier anders. Beim Job zum Beispiel. In der Fernsehredaktion, in der ich arbeite, habe ich keinen Arbeitsplatz. Ich quetsche mich zwischen zwei Leute, die Beine an einen Schubladen-Rollcontainer gedrückt, mit meinem privaten Laptop auf dem Schoss. Nach einer Woche hatte ich das Gefühl, ein Bandscheibenvorfall ist ein Opfer, das ich hier wohl bringen muss.

Denn die Israelis finden es gar nicht schlimm, wenn man einen Konflikt laut austrägt.

Es ist lauter hier, die Menschen sind direkter und häufig unhöflich. Der Taxifahrer fährt Schritttempo, obwohl ich dringend zu einem Termin muss und schreit mich dann an, als ich sage, dass ich an der nächsten Ampel aussteigen will. Wenn ich einkaufen gehe, drängeln sich alle Leute vor. Da musste ich erst mal lernen, mich durchzusetzen.

Ich habe das ausprobiert. Einfach mal laut werden. Ungewohnt. Aber irgendwie auch gut. Denn viele Israelis finden es gar nicht schlimm, wenn man einen Konflikt laut austrägt. Es geht ihnen um die Sache, nicht darum, jemanden zu verletzen. Und sie diskutieren wirklich viel, gerne und über alles.

Letztens war ich mit ein paar Mädels essen. Meine Freundin Shiran hat Schnitzel bestellt, panierte Hähnchenbrust. Shiran fand die Kruste nicht knusprig genug, das Fleisch zu fettig: "Ich will das nicht essen, wie könnt ihr dieses Schnitzel so machen, das müsst ihr neu machen", pöbelte sie den Kellner an. Mir war das peinlich, ich bin in meinem Stuhl zusammengesunken. Der Kellner fand Shirans Aufstand aber voll okay und hat ihr ein Neues gebracht. Anschließend gab es für alle eine Runde Anisschnaps aufs Haus. Wir sind nach dem Schnitzel vor die Tür gegangen, Lili, Katja und Shiran rauchen gefühlt drei Schachteln Kippen am Tag. Das Dessert war schon fertig, also hat der Kellner es uns raus vor die Tür gebracht. Wir kamen mit zwei anderen Gästen ins Gespräch – mit Fremden.