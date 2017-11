Wie sinnvoll ist es, Intimwaschgel zu benutzen?

Egal, welche Versprechungen auf der Verpackung gemacht werden: Dem Experten zufolge kann jedes Mittel zur Störung des Scheidenmilieus führen. "Das Gleichgewicht zwischen natürlichen, gesunden Keimen und krankmachenden Keimen wird gestört, was die Scheide anfällig macht." Das kann zu Infektionen führen – und wenn sich im Intimbereich krankmachende Keime vermehren, riecht das oft unangenehm. So führen die Waschgels, die eigentlich einen schönen Duft verströmen sollen, also im Extremfall zum Gegenteil.

Wenn Beschwerden länger anhalten, liegt es normalerweise nicht an mangelnder Reinigung – es kann ein Hinweis auf einen Infekt sein. "Problematisch wird es, wenn Frauen versuchen, Symptome von Infektionen wie Juckreiz, Brennen und unangenehmen Geruch mit Intimreinigungsmitteln zu bekämpfen", sagt Albring. In diesem Fall hilft nur: zum Arzt gehen.

Wer trotz aller Gegenargumente ein Intimwaschgel kaufen will: Was ist zu beachten?

"Wichtig ist bei allen Reinigungsprodukten, dass sie pH-neutral oder sauer sind – also einen pH-Wert unter 7 haben", erklärt Bühmann. "Diese Mittel schaden der Haut nicht, allerdings sind sie meistens auch nicht parfümiert und werden deshalb nicht so gern gekauft." Wer durch das Reinigungsgel auf einen besonderen Duft hofft, wird also enttäuscht. Parfümierte Mittel hingegen haben in den meisten Fällen einen zu hohen pH-Wert und sind daher eher ungesund. Und auch für die pH-neutralen Produkte gilt: Nur äußerlich anwenden und nicht zwischen den Schamlippen.