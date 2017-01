An diesem Bild ist nur die Katze echt

Die Beiden hatten die Idee, ein Fake-Bild zu inszenieren, das perfekt in diese Welt passt: Aus langen Haaren wurde mit Extensions eine Mähne, aus dem Balkon-Blick auf die Platte ein View auf den Fernsehturm, aus schlanken Beinen wurden Streichhölzer, erzählt Jana.

Sie luden es auf Instagram hoch mit dem Kommentar: "Haters will say it’s photoshopped“. Doch auf Hater mussten die Beiden lange warten. Es regnete Herzchen und positive Kommentare: "Wow, so beautiful“, "Ooohhh diese Beine. Wahnsinn!", "You look fabulous", und viele weitere Wows. Eine andere Userin findet es schlicht: "Perfekt."