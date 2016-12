Dieser Typ und sein Hund sehen aus wie Zwillinge

Das war der Anfang des Instagram-Ruhms. Inzwischen haben Brophy und Rosenberg mehr als 85.000 Follower . Sie verkleiden sich gemeinsam als Polizisten, Hippies, vornehme Pferdeliebhaber, Bayern und Künstler. Bevor er den Hund bei sich aufnahm, steckte Brophy in einer Sinnkrise. Erst Rosenberg brachte ihm den Spaß am Leben zurück.

Die Fotografin Chantal Adair hilft ihnen dabei und setzt sie anschließend in Szene. Rosenberg gefällt es – sagt zumindest sein Herrchen. Angeblich springe der Hund regelrecht in die Klamotten. "Wir sehen und so ähnlich und machen so viel gemeinsam, dass es sich total natürlich anfühlt, die Fotos zu schießen", sagte Brophy zu "Popsugar".