Nehmt mir Insta Stories weg!

Und wenn er nicht zugeschaut hat, muss ich davon ausgehen, dass er mich wahrscheinlich gerade für immer vergessen hat und ich mit meinen zwanzig noch nicht angeschafften Katzen in meiner Wohnung an Aufmerksamkeitsdefizit verrecke, bis sie anfangen, mich aufzuessen und das ist absolut keine Übertreibung, das ist meine Realität, sorry.

Also aktualisiere ich Instagram so oft, bis endlich in den Insights zu sehen ist: Er hat geguckt! Und dann? Dann ist erstmal Ruhe. Für ungefähr zwanzig Minuten. Und dann geht alles von vorne los.

Verzweifelt habe ich schon oft nach dem Kästchen gesucht, das ich anklicken kann, um mich selber zu erlösen. Aber: keine Chance. Instagram will, dass ich dieser infantile Idiot bleibe, zu dem ich geworden bin. Und das ist ja auch verständlich: schließlich bindet einen User kaum etwas mehr als der verzweifelte Schrei nach Liebe, wobei „Liebe“ hier natürlich als die Unfähigkeit zu sehen ist, Spannung auszuhalten.

Deshalb, liebes Instagram: Bitte, bitte, bitte nehmt mir die Insights weg.

Bitte lasst mich nicht weiter diese gestörte Stalkerin sein, deren Laune davon abhängig ist, ob ER sich meine Stories angesehen hat.

Und ja, ich weiß, natürlich könnte ich mich endlich mal wie ein Erwachsener benehmen und mir eingestehen, dass eine ganze Menge nicht mit mir stimmt, wenn so etwas meinen Tag beeinflusst.