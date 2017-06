Die "Inside" verdient Geld, indem sie frauenverachtende Beiträge druckt

Fühlen

Ich bin fassungslos.

In den 26 Jahren meines Lebens wurde ich mit sehr, sehr vielen Werbekampagnen konfrontiert, die mich anbrüllten: "Du bist zu fett, mach dir einen Bikini-Body!" Oder mit Magazinen in Zeitschriftenläden, die plärrten: "Diesen Sommer muss sich alles ändern, friss nur noch Salat!" Oder mit irgendwelchen Diät-Instagram-Accounts, auf denen stark geschminkte Frauen die Behauptung aufstellen, dass Männer Frauen zuerst auf den Arsch gucken und dass der bitte knackig sein soll. Vieles zieht vorbei, kurzes Anbrüllen, weiter gehts, ich halte mir die Ohren zu, das ist leider Teil meiner Lebensrealität.

Aber dieses Mal hat das so nicht funktioniert. Jetzt kann ich nicht vorbeigehen, kann nicht weghören, jetzt zieht sich alles in mir zusammen.

In der Redaktion, die diese Zeilen in Druck gegeben hat, arbeiten wahrscheinlich Menschen. Menschen, darunter Frauen, die sich für dieses Heft offenbar entschieden haben, andere Frauen zu erniedrigen . Mit eingängigen Wortneuschöpfungen wird hier auf hässliche Weise definiert, wann Frauen hässlich sind: wenn sie "böse Beulen" haben oder "zerbeulte Beine" oder "hinten Verdruss".

Die "Inside" aber macht Geld mit dem Bloßstellen angeblich unperfekter Frauenkörper. Hoffentlich frage nicht nur ich mich:

Anruf bei der "Inside" in Baden-Baden.

Die Ansprechpartnerin in dieser Angelegenheit sei die Chefredakteurin, die allerdings gerade in einem Termin sei, sagt mir eine Frau am Telefon. Es rufe zeitnah jemand zurück.



Danach meldet sich keiner mehr. Auf weitere Anrufe reagiert niemand, auch auf die E-Mail nicht, in der ich gleich nach dem ersten Anruf um eine Stellungnahme gebeten hatte.