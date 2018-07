Als Christoph vor mehr als neun Jahren in einer Disko feiern wollte, veränderte sich sein Leben. Der damals 20-Jährige hatte einer Frau einen Drink ausgegeben. Ihr Freund wurde eifersüchtig. Er schlug zu – und traf Christoph so hart an der Schläfe, dass dieser mit einer sechsfachen Hirnblutung im Koma lag. Nach vier Monaten wachte er auf – und alles war anders. Der junge Mann konnte sich nicht mehr an sein früheres Leben erinnern. Er musste neu sprechen, essen und gehen lernen. Bis heute hat er eine halbseitige spastische Lähmung und sein Sprachnerv ist angeschlagen.