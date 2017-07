In dieser WG wohnen junge Menschen mit und ohne Behinderung zusammen

Fühlen

Das Nudelwasser kocht, doch Fabian merkt es nicht. Der junge Mann mit den dunklen Haaren und der Brille mit den ovalen Gläsern sitzt am Esstisch in seiner hellen, geräumigen WG-Küche und versucht konzentriert, eine Zwiebel zu schälen. Topf aus dem Schrank holen, Wasser reinfüllen – all das hat er allein geschafft. Sogar an das Salz hat er gedacht, ohne dass Evi oder Thomas ihn daran erinnern mussten. Doch dann hat er beim Zwiebelschälen den Topf auf dem Herd vergessen. Fabian kann vieles allein, aber ohne seine Mitbewohner würde er im Alltag nicht zurechtkommen.