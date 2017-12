Ich liebe meinen Freund nur, wenn er nicht da ist. Was bedeutet das?

Doch sobald wir uns trafen, war jedes positive Gefühl verflogen und ich war gleich wieder genervt. Manchmal glaube ich, er ist mir nur wichtig, wenn er nicht da ist. Ich könnte mir kein Leben ohne ihn vorstellen, andererseits bin ich in einem Leben mit ihm viel zu oft angekotzt. Was hat das zu bedeuten?

Wenn wir getrennt waren – räumlich oder als Paar – dann erst habe ich immer gemerkt, wie viel er mir bedeutet . Ich vermisste ihn, hatte harte Abende, an denen ich mich einsam fühlte und auch weinte. Ich schaute mir Urlaubsfotos an, versank in Liebeskummer . Nach ein paar Tagen wurde das langsam besser.

Die Psychologin Kathrin Hoffmann antwortet:

Ihr könnt euch in Konflikten offen und direkt begegnen, doch fällt es euch offenbar schwer, euch im Kontakt zueinander wieder zu regulieren. Also trotz Meinungsverschiedenheit zu sagen: "Ok, jetzt haben wir heftig gestritten, aber nun ist es auch gut, lass uns wieder vertragen."



Ihr reagiert sehr extrem mit Kontaktabbrüchen bis hin zu vorübergehenden Trennungen. Wenn ihr euch nah seid, wird dir die Nähe schnell zu viel und du stellst über den Streit wieder Distanz her. Wenn ihr keinen Kontakt habt, spürst du hingegen dein Bedürfnis, ihm doch nah zu sein – es geht also um den Konflikt zwischen Nähe und Distanz.